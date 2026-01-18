Haberler

İsrail ordusu, 3 adet yeni "F-35i Adir" savaş uçağı teslim aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lockheed Martin tarafından üretilen 3 adet F-35i Adir savaş uçağını daha teslim alarak Nevatim Hava Üssü'ne indirdi. Uçakların entegrasyonu ile filo kapasitesinin artacağı belirtiliyor. İsrail'in ABD ile savunma ortaklığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusu, Lockheed Martin tarafından İsrail için üretilen "F-35i Adir" savaş uçaklarından 3'ünün daha teslim alındığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, uçakların Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığı aktarıldı.

Lockheed Martin tarafından İsrail için üretilen ve Nevatim Hava Üssü'ne inen 3 adet "F-35i Adir" savaş uçağının, 116. ve 140. filolarda faaliyet göstereceği bildirildi.

F-35'lerin Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda kesintisiz olarak faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, yeni uçakların entegrasyonuyla F-35 filosunun kapasitesinin artacağı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in ABD ile savunma ortaklığının önemini kabul ettiği ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta verdiği bir röportajda, ülkesinin ABD'den yıllık neredeyse 3,8 milyar dolarlık askeri yardım aldığını, bunu 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi istediğini söylemişti.

F-35i Adir

ABD menşeli savaş uçağı F-35'in İsrail versiyonuna "Adir" adı veriliyor.

Halihazırda elinde 40'ın üzerinde "Adir" bulunan İsrail Hava Kuvvetleri'nin toplam 75 adet "Adir"e sahip olması planlanıyor.

Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve muharebede ilk defa İsrail tarafından 2018'de kullanılan "hayalet savaş uçağı" F-35'in "Adir" versiyonunda kanatlara takılan silah bölmeleriyle mühimmat kapasitesi 8 bin 100 kilograma kadar artırılmıştı.

İsrail, Nisan 2025'te de 3 adet İsrail ordusuna göre uyarlanmış "F-35i Adir" savaş uçağını teslim aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
