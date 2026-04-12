İsrail, Netanyahu kuklasının yakılmasının ardından İspanya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen bir festivalde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kuklasının yakılmasına İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Eylemin Yahudi düşmanlığına dayalı olduğu savunulurken, İspanyol Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsrail, İspanya'nın Malaga kentindeki bir festivalde Başbakan Binyamin Netanyahu kuklasının yakılması üzerine İspanya'nın Tel Aviv Maslahatgüzarı Francisca Pedros Carretero'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Malaga yakınlarındaki El Burgo kasabasında Netanyahu kuklasının yakılmasına tepki gösterildi.

Söz konusu eylemin "Yahudi düşmanlığına dayalı nefret" olduğu iddia edilen açıklamada, bunun "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin sistematik kışkırtmasının doğrudan bir sonucu" olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, İspanyol Maslahatgüzar Carretero'nun protesto için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasındaki festivalde "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında, bu yıl Filistin'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tutulan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuklası ateşe verildi.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, halkın Netanyahu'ya benzeyen 7 metre yüksekliğindeki devasa bir kuklanın alevler içinde yanmasını alkışlayarak izlediği görülmüştü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
