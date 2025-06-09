İsrail, Nasser Hastanesi'nin Yakınına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Nasser Hastanesi'nin Yakınına Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail, Nasser Hastanesi'nin Yakınına Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'nin yakınında hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hastanenin de hasar gördüğü belirtildi, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

- İsrail, Nasser Hastanesi'nin yakınına saldırdı

HAN YUNUS - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda hastane yakınındaki bir binanın vurulduğunu ifade ederek, saldırıda hastanenin de hasar aldığını aktardı. Yerel kaynaklar, saldırıda can kaybı olmadığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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