İsrail, Nasser Hastanesi'nin Yakınına Hava Saldırısı Düzenledi

- İsrail, Nasser Hastanesi'nin yakınına saldırdı

HAN YUNUS - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırıda hastane yakınındaki bir binanın vurulduğunu ifade ederek, saldırıda hastanenin de hasar aldığını aktardı. Yerel kaynaklar, saldırıda can kaybı olmadığını bildirdi.