Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 5 aracı ateşe verdi, bir okula saldırdı

Güncelleme:
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Bazariya köyünde 5 aracı ateşe verdi. Ayrıca Calud Ortaokulu'na saldırarak sınıflardan birini tarumar etti ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin kuzeyindeki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe verirken, bir okula saldırarak duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrailliler, Filistinlilerin araçlarına ve bir okula saldırdı.

Saldırgan İsrailliler Nablus'taki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Calud Ortaokuluna da saldırdı.

Sınıflardan birini ateşe veren saldırganlar, okulda hasara yol açtı ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
