İsrail Muhalefet Lideri Lapid, Ateşkes ve Esir Takası İçin Destek Verecek

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İsrail'in ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, hükümetin aşırı sağcı ortaklarının engellemeye çalışması durumunda, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına destek vereceklerini açıkladı. Lapid, esir takası için güvenlik ağı sağlamak amacıyla 23 milletvekiliyle lehte oy kullanacaklarını belirtti.

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını hükümetin aşırı sağcı ortaklarının engellemeye çalışması halinde oylamada destek vereceklerini açıkladı.

İsrail'in ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Lapid, X hesabından, aşırı sağcı Yahudi Gücü ile Dini Siyonizm partilerinin destek vermemesi halinde hükümete "güvenlik ağı" sağlayacaklarını belirtti.

Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm partilerinin İsrail Meclisi'nde yapılacak oylamada aleyhte oy kullanması ihtimaline karşın 23 milletvekilleriyle lehte oy kullanacaklarını belirtti.

Lapid, "Ben-Gvir ve Smotrich'in 13 oyu için, esir takası anlaşması için bir güvenlik ağı sağlamak üzere bizden 23 oy. Herkesi şimdi eve döndürmeliyiz." açıklamasında bulundu.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklediklerini duyurarak, "Şimdi tüm esirleri geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı bakanlar, anlaşmaya karşı olduklarını açıklamıştı

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduklarını yinelemişti.

Ben-Gvir'in ateşkes anlaşmasının kabulünü engellemek adına bir blok oluşturmak için Smotrich'e mesaj ilettiği basına yansımıştı.

Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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