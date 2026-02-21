İsrail, Ramazan'ın İlk Cumasında Mescid-i Aksa'ya Kısıtlama Uyguladı
İsrail makamları, Ramazan'ın ilk cumasında Kudüs'te güvenlik önlemlerini artırarak Mescid-i Aksa'ya giriş yapabilecek Filistinli sayısını 10.000 ile sınırladı.
KUDÜS, 21 Şubat (Xinhua) -- Kudüs'ün kuzeyinde güvenlik kontrolünden geçmek için sıraya giren Filistinliler, 20 Şubat 2026.
İsrail makamları, Ramazan'ın ilk cumasında Kudüs'te güvenlik önlemlerini artırarak Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya ibadet amacıyla giriş yapabilecek kişi sayısını 10.000 ile sınırladı. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua