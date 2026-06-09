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İsrail'in Mescid-i Aksa bünyesindeki Musa Kubbesi'ni hedef aldığı bildirildi

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Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail’in güvenlik bahanesiyle Mescid-i Aksa’daki Musa Kubbesi’ni boşalttığını duyurdu. Hamas da Filistinlilere ve Müslümanlara harekete geçme çağrısı yaptı.

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in güvenlik gerekçelerini öne sürerek Mescid-i Aksa'daki bazı yapıları boşaltarak ihlallerini artırdığını belirterek, son olarak Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki Musa Kubbesi'nin hedef alındığını açıkladı.

Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin güvenlik bahanesiyle son ay ve haftalarda Mescid-i Aksa içindeki bazı yapıları boşalttığı kaydedildi.

Açıklamada, son uygulamanın Mescid-i Aksa'da yer alan Musa namazgahının ortasında bulunan Musa Kubbesi'ni hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan, Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan ihlallerinin sonuçları konusunda uyarıda bulunularak, Filistinliler, Araplar ve Müslümanlara İsrail'in planlarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Musa Kubbesi'nin de dahil olduğu temel yapıları hedef alan ihlallerinin Filistinlilerin öfkesini genişleteceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Ciddi bir ihlal ve son derece tehlikeli bir adım" olarak nitelendirilen gelişme üzerine Mescid-i Aksa'nın yapılarını asılsız güvenlik gerekçeleriyle boşaltmaya yönelik ihaller konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd
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