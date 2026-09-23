İsrail Merkez Seçim Komitesi, Raam Partisi'nin seçime katılımını 18-5 oyla yasakladı

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İsrail Merkez Seçim Komitesi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi'nin (Birleşik Arap Listesi) 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine katılmasını oy çokluğuyla yasakladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Merkez Seçim Komitesi, Mansur Abbas liderliğindeki Raam'ın seçimlere katılmasını engelleme kararını 5'e karşı 18 oyla aldı.

Habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ve İsrailli "Yaşamı Seçin Forumu" tarafından yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından Komite, Raam Partisi'nin seçimlere katılımını engelleme kararı aldı.

Söz konusu kararın Yüksek Mahkeme tarafından bozulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran haberde, İsrail Merkez Seçim Komitesi'nde mevcut koalisyon hükümeti temsilcilerinin çoğunlukta olmasının, kararların siyasi motivasyonla alındığına işaret ettiği vurgulandı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın temsilcisinin Merkez Seçim Komitesi'ne yaptığı açıklamada, Raam'ın seçimlere katılımının yasaklanmasına karşı çıktığı bildirildi.

Başvurularda, Raam'ın "İsrail'in demokratik bir Yahudi Devleti olarak varlığını reddettiği ve ırkçılığı körüklediği" savunularak partinin seçimlerden men edilmesi talep edilmişti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, kısa bir süre önce Hadash Milletvekili Ofer Cassif ile Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade'nin adaylıklarını da engelleme kararı almıştı.

Kaynak: AA