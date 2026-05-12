Aşırı sağcı İsraillilerden İsrail Meclisi'nde Filistinli milletvekili Tibi'nin konuşmasına müdahale

İsrail Meclisi'nde, Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, Filistinli esirlerin idamını öngören yasa tasarısına ilişkin konuşması sırasında aşırı sağcı İsraillilerin protestosuyla karşılaştı.

Meclisin televizyon kanalı Knesset99'da canlı yayınlanan oturumda kürsüye çıkan Tibi, yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tibi'nin konuşması sırasında, Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerinin aileleri tarafından kurulan aşırı sağcı bir platformun üyeleri oturuma müdahale ederek, Filistinli milletvekiline "Terörizmi destekliyorsunuz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Protestocular, Meclis korumalarına kendilerinin değil, "terörizmi destekleyen" Tibi'nin salondan çıkarılması gerektiğini savundu.

Yaşanan gerginlik sırasında Tibi'nin kendisini terörizmle itham eden protestoculara, "Siz çıkın buradan alçaklar." sözleriyle karşılık verdiği görüldü.

Tibi konuşmasında, Gazze'de kendi yakınlarını da kaybettiğini belirterek, "Benim de Gazze'de öldürülen akrabalarım var, aralarında iki çocuk da bulunuyor. Bunu siyasi olarak kullanmıyorum ve intikam peşinde değilim. Hem İsrailliler hem de Filistinliler için hiçbir kayıp yaşanmayacağı farklı bir gerçekliğe geçmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi dün, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası verilmesi ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onaylamıştı.

7 Ekim'e karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası yasası

İsrail Meclisi'nde onaylanan yasaya göre, Aksa Tufanı Operasyonu'na karıştığı iddia edilen Filistinlilerin davaları, normal ceza davalarından farklı olacak şekilde özel bir askeri mahkemeye sevk edilecek.

Filistinlilere karşı ayrımcılığın öne çıktığı özel bir yasal çerçeve olarak tasarı, mahkemenin bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirmesine izin verecek.

Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınarak görüntüler özel bir internet sitesi üzerinden yayımlanacak, video ile ses kayıtları devlet arşivlerinde saklanacak.

İsrail basını, yasa uyarınca, mahkemenin Filistinlileri, "İsrail'in 1950 tarihli Soykırımı Önleme Yasası'nın hükümleri kapsamında soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, savaş sırasında düşmana yardım etme ve İsrail'in 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamındaki terör suçları dahil olmak üzere tüm ilgili suçlarla yargılayabileceğini" ve soykırım suçlamasıyla mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceğini yazdı.

İsrail Meclisi, Filistinlilere yönelik idam cezası yasasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.