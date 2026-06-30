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İsrail Meclisi, Filistinli esirlere Kızılhaç ziyaretlerini yasaklayan yasa tasarısını reddetti

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İsrail Meclisi, Kızılhaç’ın Filistinli esirleri ziyaretini yasaklayan yasa tasarısını ilk okumada reddetti. Ultra Ortodoks partilerin boykot ettiği oylamada 41 ‘hayır’ oyuna karşı 36 ‘evet’ çıktı. Tasarı, genel seçimlerden önce tekrar oylanamayacak.

İsrail Meclisinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Filistinli esirlere ziyaretlerini yasaklayan yasa tasarısını reddettiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Mecliste, Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretlerini yasaklayan yasa tasarısı oylamaya sunuldu.

Ultra Ortodoks (Haredi) partilerinin boykot ettiği oylamada 36 milletvekili tasarı için "evet", 41 milletvekili de "hayır" oyu kullandı ve yasa tasarısı ilk okumada reddedildi.

Bunun, tasarının 6 ay boyunca tekrar oylamaya sunulamayacağı, dolayısıyla ekim ayı sonuna kadar yapılması gereken genel seçimlerden önce başka bir oylama yapılmayacağı anlamına geldiği kaydedildi.

Filistinli esirler hakkında aldığı sert kararlarla tanınan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yasa tasarısını boykot eden ultra-Ortodoks Şas Partisi'ne yüklendi ve tasarının geçmemesinden partinin lideri Aryeh Deri'yi sorumlu tuttu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Aryeh. Sayenizde Kızılhaç hapishaneyi ziyaret edecek. Geceleri nasıl uyuyacaksınız?" ifadesini kullandı.

Şas Partisi ise Ben Gvir'in tepkisine "İsrailliler sokaklarda güvenlik istiyor, tweet değil" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
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