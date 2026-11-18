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İsrail mahkemesinin, Gazze Şeridi'nden herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve yargılanmadan alıkonulan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattığı bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları için Doktorlar Derneğinden (PHRI) yapılan açıklamaya göre, Berşeva'daki (Birüssebi) İsrail mahkemesi, Aralık 2024'te alıkonulmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen Dr. Ebu Safiyye hakkında suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin 6 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Avde, mahkemenin, müvekkilinin kötüleşen sağlık durumu ve ağır tutukluluk koşullarına ilişkin endişelere rağmen "İsrail için tehdit oluşturduğu" iddiasıyla tahliye talebini reddettiğini aktardı.

İsrail askerleri 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Ebu Safiyye'nin alıkonmadan yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntü, Gazze'de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Yaklaşık 2 yıldır İsrail tarafından ağır şartlar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA