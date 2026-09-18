İsrail mahkemesi, cinsel tacizden mahkûm polisin cezasını 7 Ekim gerekçesiyle bozdu

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İsrail mahkemesi, üst düzey bir polis memurunun cinsel istismar suçundan aldığı cezayı "7 Ekim'de kahramanlık gösterdiği" gerekçesiyle bozma kararı aldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, 2022'de 23 yaşındaki bir kadına ahlaksız davranışta bulunan İsrailli komiser Yaron Dahan hakkında dava açıldı.

Berşeva (Birüssebi) Sulh Ceza Mahkemesi, geçen ay Dahan'ı Kiryat Gat kentinde bir kadına cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bularak mahkum etti.

Mahkemede tanık sıfatıyla ifadesi alınan eski Emniyet Müdürü Kobi Shabtai, Dahan lehine konuşarak onu "binlerce insanı kurtaran bir kahraman" olarak nitelendirdi ve "sıcakkanlı, açık sözlü, inanılmaz derecede girişken" biri olarak tanımladı.

Mahkeme kararına göre, Shabtai, mahkemeden "hafifletici nedenler" olarak Dahan'ın "karakterini ve fiziksel ve dostane iletişim tarzını dikkate almasını" talep ederek "olayın tesadüfi fiziksel teması yorumlamadaki bir sorundan ya da sanığın rutin davranışlarından kaynaklanmış olabileceğine" işaret etti.

Dahan hakkındaki cinsel taciz suçlamasına karşı "konuşurken ellerini kullanan biri" olduğunu söyleyerek İsrailli komiseri savunan Shabtai, 7 Ekim 2023'te Dahan'ın Nir Am yakınlarında çatışmaya girdiğini, ateş altındaki bölgeden Golani birliklerini ve sivilleri tahliye ettiğini ileri sürdü.

Mahkeme, Shabtai'nin ifadesinin ardından Dahan hakkında verilen mahkumiyet kararını, "7 Ekim'de kahramanlık gösterdiği" ve "mahkumiyet kararının kariyerini sona erdireceği" gerekçeleriyle bozdu.

Dahan, 100 saatlik toplum hizmeti ve 5 bin şekel (yaklaşık 1700 dolar) tazminata mahkum edilirken avukatları bu kararı da temyiz etmeyi ve müvekkillerinin beraatını talep etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA