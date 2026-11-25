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İsrail mahkemesi, başsavcı Gali Baharav-Miara'dan mahkumiyet ihtimalinin çok düşük olmasını gerekçe göstererek geçici Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki en ağır yolsuzluk suçlamalarının yer aldığı "4000" numaralı dosyanın düşürülmesini istedi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimine bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülen yolsuzluk duruşmasına mahkeme heyetinin daveti üzerine başsavcı Gali Baharav-Miara da katıldı.

Yargıç Rivka Friedman-Feldman duruşma sırasında Başsavcı Baharav-Miara'dan Netanyahu hakkındaki rüşvet alma, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını içeren "4000" numaralı dosyadan mahkumiyet ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek söz konusu dosyanın düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

"2000" numaralı dosyadaki iddiaların suç teşkil ettiğine ikna olmadığını belirterek yeniden gözden geçirilmesini isteyen yargıç Friedman-Feldman, "1000" numaralı dosyaya ilişkin başsavcı Baharav-Miara'ya Netanyahu ile uzlaşma zemini araması tavsiyesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, daha önce iki kez "4000" numaralı dosyadaki rüşvet suçlamasının dayanıksız olduğu yönünde görüş bildirmesinin ardından ilk kez söz konusu dosyaya ilişkin ceza öngörmediğini açıklamış oldu.

Netanyahu ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek davanın polis, savcılık ve siyasi muhalifleri tarafından kendisine yönelik bir "darbe girişimi" olduğunu ileri sürüyor.

Baharav-Miara, yargılama sürecinin mahkeme kararıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı

Duruşma sırasında söz alan başsavcı Baharav-Miara, kendisinin ve savcılık ekibinin mahkemenin tavsiyelerini ele alacağını, ancak yargılama sürecinin ya bir mahkeme kararıyla ya da "uygun bir düzenlemeyle" sonuçlanması gerektiğini ifade etti.

Baharav-Miara, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın, tüm davaların kapatılması amacıyla tarafların derhal bir araya gelmesi yönündeki teklifinin ise hem mahkeme heyeti hem başsavcı tarafından geri çevrildiğini hatırlattı.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA