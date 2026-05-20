İsrail mahkemesi lisanslarını iptal ettiği Filistin'deki 19 uluslararası yardım kuruluşunun itirazını reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, lisanslarını iptal ettiği Filistin'deki 19 uluslararası yardım kuruluşunun itirazını reddederek, bu kuruluşlara, personel listelerini hükümete sunmaları veya faaliyetlerini durdurmaları için bir aylık süre verdi.

Yüksek Mahkeme, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 19 uluslararası yardım kuruluşunu temsil eden çatı kuruluş AIDA tarafından sunulan itiraz dilekçesiyle ilgili kararını açıkladı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, AIDA tarafından mahkemeye, "yardım kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının kayıt işlemleri ve güvenlik incelemesi prosedürleri uyarınca zorunlu olan yerel personel listelerini İsrail'e vermek istememesi üzerine" itiraz dilekçesi sunulduğu belirtildi.

"Yüksek Mahkeme dün AIDA tarafından sunulan dilekçeyi reddetti." denilen açıklamada, bu kuruluşlara personel listelerini hükümete sunmaları veya faaliyetlerini durdurmaları için bir aylık kesin süre verildiği kaydedildi.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal etti

İsrail, yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak 2026 itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart 2026 itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren 19 uluslararası yardım kuruluşunu temsil eden çatı kuruluş AIDA, şubat ayında konuyla ilgili İsrail Yüksek Mahkemesini itiraz etmişti.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
