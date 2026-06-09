İsrail askeri mahkemesi 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis ve para cezası verdi

İsrail'de Ofer Askeri Mahkemesinin, 13 yaşındaki Filistinli Cud Hazım Hamamra'yı 10 hafta hapis ve 3 bin şekel para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Filistin medyasında yer alan habere göre, Ofer Askeri Mahkemesi, 10 Mayıs 2026'dan bu yana gözaltında olan Hamamra hakkında 10 hafta hapis cezası ve 3 bin şekel para cezası verilmesine hükmetti.

Haberde, Beytüllahim'de yaşayan Hamamra'nın gözaltına alınmasına ilişkin suçlama veya mahkeme kararının gerekçesine dair bilgi paylaşılmadı.