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İsrail askeri mahkemesi 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis ve para cezası verdi

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İsrail'deki Ofer Askeri Mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli Cud Hazım Hamamra'yı 10 hafta hapis ve 3 bin şekel para cezasına çarptırdı. Gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadı.

İsrail'de Ofer Askeri Mahkemesinin, 13 yaşındaki Filistinli Cud Hazım Hamamra'yı 10 hafta hapis ve 3 bin şekel para cezasına çarptırdığı bildirildi.

Filistin medyasında yer alan habere göre, Ofer Askeri Mahkemesi, 10 Mayıs 2026'dan bu yana gözaltında olan Hamamra hakkında 10 hafta hapis cezası ve 3 bin şekel para cezası verilmesine hükmetti.

Haberde, Beytüllahim'de yaşayan Hamamra'nın gözaltına alınmasına ilişkin suçlama veya mahkeme kararının gerekçesine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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