İsrail askeri mahkemesi 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis ve para cezası verdi
İsrail'deki Ofer Askeri Mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli Cud Hazım Hamamra'yı 10 hafta hapis ve 3 bin şekel para cezasına çarptırdı. Gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadı.
İsrail'de Ofer Askeri Mahkemesinin, 13 yaşındaki Filistinli Cud Hazım Hamamra'yı 10 hafta hapis ve 3 bin şekel para cezasına çarptırdığı bildirildi.
Filistin medyasında yer alan habere göre, Ofer Askeri Mahkemesi, 10 Mayıs 2026'dan bu yana gözaltında olan Hamamra hakkında 10 hafta hapis cezası ve 3 bin şekel para cezası verilmesine hükmetti.
Haberde, Beytüllahim'de yaşayan Hamamra'nın gözaltına alınmasına ilişkin suçlama veya mahkeme kararının gerekçesine dair bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu