Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bir Merkava tankını hedef alması sonucu 1 İsrail askeri daha öldü

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda, 1 İsrail askeri hayatını kaybetti. Yaralanan askerlerden 4'ü hastaneye sevk edildi.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişleten İsrail ordu birliklerinin Hizbullah ile girdiği çatışmalarda 1 askeri daha öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 1 askerin öldüğü çatışmada, 2'si subay 4 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Aviaad Elchanan Volansky isimli askerin bir tanka ateşlenen tanksavar füzesi sonucu öldüğü, 7'nci Tugay, 77'nci Tabur'a bağlı 2 subay ve 2 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ve ölen askerin ailesine haber verildiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askeri sayısı 4'e yükseldi.

İsrail basını, ordunun ilk raporuna göre, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyindeki bir bölgeden bir İsrail Merkava tankına iki adet tanksavar füzesi ateşlediğini aktardı.

İlk füze Merkava tankının aktif koruma sistemi tarafından önlenirken ikinci füzenin tanka isabet etmesi neticesinde Volansky isimli asker öldü, diğer mürettebat ise yaralandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
