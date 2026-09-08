Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu atışları ve savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere topçu atışları ve savaş uçaklarıyla saldırılar düzenledi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere topçu atışları ve savaş uçaklarıyla saldırılar düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Hay el-Harik bölgesi ile Nebatiye el-Fevka beldesini bombaladı.

İsrail ordusu, Nebatiye'nin Zavter eş-Şarkıyye beldesini de hedef alarak buradaki bir mekanı patlattı, Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesindeki evleri yıkmak amacıyla patlayıcılar kullandı???????.

İsrail ordusu ayrıca, Seluki ve Hucayr Vadisi bölgelerini topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Tarımda destek tutarları artırıldı

Üreticinin beklediği açıklama geldi! Tutarlar artırıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı