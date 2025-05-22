İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Toul köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi yokken, İsrail'in saldırı öncesi tahliye uyarısı yaptığı bildirildi.

- İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

BEYRUT - İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir köye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Toul adlı köye hava saldırısı düzenledi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi söz konusu köy için tahliye uyarısı yayınladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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