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İsrail Lübnan'ın Güneyini Bombaladı

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HANNİYEH, 5 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki El-Mansuri kasabasına düzenlediği bombardımanının ardından yükselen dumanlar, 4 Eylül 2026. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Baraşit ile Beyt Yahun arasındaki bölgeyi ve Mansuri kasabasını bombaladı.

HANNİYEH, 5 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki El-Mansuri kasabasına düzenlediği bombardımanının ardından yükselen dumanlar, 4 Eylül 2026.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Baraşit ile Beyt Yahun arasındaki bölgeyi ve Mansuri kasabasını bombaladı. Bani Hayyan kasabasını ise topçu ateşiyle hedef aldı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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