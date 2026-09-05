İsrail Lübnan'ın Güneyini Bombaladı

HANNİYEH, 5 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki El-Mansuri kasabasına düzenlediği bombardımanının ardından yükselen dumanlar, 4 Eylül 2026.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Baraşit ile Beyt Yahun arasındaki bölgeyi ve Mansuri kasabasını bombaladı. Bani Hayyan kasabasını ise topçu ateşiyle hedef aldı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua