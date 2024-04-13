İsrail'den Hizbullah saldırısına karşılık

Dün akşam saatlerinde Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 40 füze fırlatıldı. İsrail'den saldırıya karşılık geldi.

2 BÖLGEYE SALDIRDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.

Hedef alınan bölgeye havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.

İSRAİL: HEDEFLER VURULDU

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan'da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.

Hizbullah'tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.