Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İsrail'den Hizbullah saldırısına karşılık

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşam saatlerinde Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 40 füze fırlatıldı. İsrail'den saldırıya karşılık geldi.

2 BÖLGEYE SALDIRDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.

Hedef alınan bölgeye havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.

İSRAİL: HEDEFLER VURULDU

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan'da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.

Hizbullah'tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Savunma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title