İsrail'den Hizbullah saldırısına karşılık
Dün akşam saatlerinde Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 40 füze fırlatıldı. İsrail'den saldırıya karşılık geldi.
2 BÖLGEYE SALDIRDI
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki dağlık bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, Rihan Dağlarındaki 2 bölgeye saldırdı.
Hedef alınan bölgeye havadan karaya füze fırlatıldığı kaydedildi.
İSRAİL: HEDEFLER VURULDU
İsrail ordusu yaptığı açıklamada Rihan'da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.
Hizbullah'tan ise can kaybı veya oluşan hasara dair henüz açıklama yapılmadı.