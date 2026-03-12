İsrail'in Lübnan'ı Hizbullah'ı silahsızlandırmaması halinde sivil kurumları hedef almakla tehdit ettiği bildirildi

İsrail'in Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırmaması halinde ülkenin sivil kurumlarını hedef alacağı tehdidinde bulunduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail'in akşam saatlerinde ABD ve Avrupa ülkeleri aracılığıyla Beyrut yönetimini Hizbullah konusunda tehdit ettiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetiminin, "Hizbullah dizginlenmezse ulusal altyapıya saldıracağız. Sorumluluk Lübnan devletine aittir." mesajını Lübnan'a ilettiği belirtildi.

Kanal 12'ye konuşan İsrailli bir yetkili ise Hizbullah'ın 100 roketle saldırı düzenlemesinin ardından Lübnan'a şiddetli saldırılar yapacaklarının altını çizdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise üst düzey askeri ve siyasi yetkililerle bir araya gelerek Hizbullah ve Lübnan'a düzenledikleri saldırıları ele aldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan Hizbullah'a iki katıyla karşılık verecekleri tehdidi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın akşam saatlerinde 100 roketle düzenlediği saldırılara iki katıyla cevap verecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'a daha şiddetli saldırılar yapacakları açıklamasında bulundu.

Sözcü Adraee, Hizbullah'ın saldırısına "bire karşı iki karşılık" vereceklerini, ilerleyen süreçte daha da büyük saldırılar yapacaklarını belirtti.

Hizbullah'ın, çarşamba akşam saatlerinde İsrail'in kuzeyine 100 roket atmasının ardından İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları başlatmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.