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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Mevzilerini Vurdu

11 Aralık 2023 11:42 Son Güncelleme: 11:44 Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yapılan saldırılara karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı. Roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtilirken, İsrail uçaklarının da Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediği kaydedildi.