İsrail, Lübnan'da Tutuklu Olan Salah Ebu Hüseyin'i Serbest Bıraktı

İsrail, yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu olan İsrail vatandaşı Salah Ebu Hüseyin'in serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch adına yapılan açıklamaya göre, Kızılhaç'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından yaklaşık bir yıldır Lübnan'da tutuklu bulunan Ebu Hüseyin serbest bırakıldı.

Ebu Hüseyin, Lübnanlı yetkililerce iki ülke arasındaki Rasu'n Nakura (Rosh HaNikra) Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e iade edildi.

İsrail'de ilk sorgulama ve muayenesi yapılan Ebu Hüseyin, İsrail ordusu tarafından bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye nakledildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Ebu Hüseyin'in geçen yıl temmuz ayında Lübnan'da hapse atıldığını aktardı.???????

Ebu Hüseyin'in tutukluluk nedenine dair ise bilgiye yer verilmedi.