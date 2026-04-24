İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'ın Güneyine Saldırdı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Yatir beldesinin çevresini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının, Nebatiye'ye bağlı Kefre beldesinin kırsalına 3 saldırı düzenlediği, Sayda kentine bağlı Maaliye beldesini de bir saldırıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca gün içinde işgal ettiği alanların dışındaki Deyri Amis ve Yatir beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.