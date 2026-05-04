İsrail, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmada 2 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmada 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 2 İsrail askerinin "orta derecede" yaralandığı ve tıbbı müdahale için helikopterle hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.