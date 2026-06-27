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İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da "hareket özgürlüğünü" koruduğunu savundu

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İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu ve işgali sürdüreceğini açıkladı. Katz, Hizbullah silahsızlandırılmadan çekilmeyeceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'da "hareket özgürlüğünü" koruduğunu savundu.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Lübnan ile imzalanan anlaşmanın İsrail için tarihi bir siyaset ve güvenlik başarısı olduğunu ileri sürdü.

Beaufort (Şakif) tepesi dahil Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürdüklerini kaydeden Katz, İsrail ordusunun "tehditlere karşı hareket özgürlüğünü koruduğunu" savunarak saldırı düzenlemeye devam edebilecekleri mesajını verdi.

Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkede işgali sürdüreceklerini iddia etti.

İran'ın tehdit ve baskılarla İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini sağlamaya çalışsa da başarısız olduğunu savunan Katz, İran'ı anlaşmanın uygulanmasını engelleme ve İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda büyük bir güçle hareket edecekleri tehdidinde bulundu.

Katz, asıl sınavın anlaşmanın uygulamasında olacağını, zorluklarla karşılaşılmasının beklendiğini, bu kapsamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusuna "tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma" talimatı verdiklerini duyurdu.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise dün akşam Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtilse de anlaşmanın kırılgan olduğuna dikkati çekiliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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