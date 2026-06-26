İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde tarlada çalışan 6 kişiyi alıkoydu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Arab beldesi yakınlarında tarım arazisinde çalışan 3 Lübnanlı ve 3 Suriyeli olmak üzere 6 kişiyi alıkoydu. Alıkonulanların akıbeti bilinmezken, bölgede İsrail askerlerine yaklaşılmaması yönünde uyarı bildirileri de dağıtıldı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Arab beldesi çevresinde tarım arazisinde çalışan 6 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrail askerleri, 24 Haziran'da evlerine dönmeye başlayan Ayn Arab yakınlarındaki tarım arazisinde çalışan 3 Lübnanlı ile 3 Suriyeliyi alıkoydu.
Alıkonulan kişilerin nereye götürüldüğü bilinmiyor.
Ayn Arab beldesi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği "Sarı Hat" bölgesinde yer alıyor.
Öte yandan, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde ise İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından atılan bildirilerde, bölge halkından İsrail askerlerinin bulunduğu bölgelere yaklaşmamaları istendi. Bildirilerde, aksi halde hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısı yapıldı.???????