İsrail ordusu, Lübnan askerlerini öldürdüğünü itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan ordusuna ait askeri aracı hedefleyen saldırıyı üstlenerek 3 Lübnan askerini öldürdüğünü itiraf etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tebnit köyü yakınlarında İsrail güçlerine doğru "şüpheli bir şekilde" ilerleyen Lübnan ordusuna ait bir araç tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın İsrail ile koordine edilmeksizin "aktif çatışma bölgesinde" ilerlediği ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu saldırıya ilişkin iç soruşturma başlattığını da açıkladı.

Lübnan ordusu, İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit-Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri araca düzenlediği hava saldırısı sonucu biri Tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ve bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in "tekrarlanan saldırıları" kınanırken bu saldırıların ülkenin istikrarının yeniden sağlanması, kapsamlı ateşkesin tesis edilmesi ve İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.