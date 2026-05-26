İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını genişletmek için yedek askerleri göreve çağırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırıları genişletme hazırlıkları kapsamında yedek askerleri göreve çağırdığı, Güvenlik Kabinesi'nin de Lübnan ve İran dosyalarını görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam toplanacağı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Lübnan'daki ateşkes hattı dışında askeri faaliyetlerin artırılması amacıyla yedek askerlerin seferber edilmesine başladı.

Son günlerde terhis edilen bazı askerlerden derhal yeniden göreve dönmeleri istendi.

Haberde, göreve çağrılan yedek askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kararın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı eleştirilerin ardından alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, ABD ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin, ordunun "sarı hat" dışında operasyon düzenleme kapasitesini sınırladığını savunduğu aktarıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, bu akşam toplanacak

Öte yandan KAN'ın haberinde, Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam Lübnan ve İran dosyalarını görüşmek üzere Netanyahu başkanlığında toplanacağı belirtildi.

Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti.

İsrail'in dün Lübnan'ın doğu ve güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA