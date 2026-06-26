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İsrail ve Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da sürüyor

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ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da devam ediyor. Taraflar, uzun vadeli barış ve güvenlik hedefiyle bir anlaşmaya varmak için çalışıyor.

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri, Washington'da devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarafların salı günü başlayan görüşmelerin 4. gününde sabah Bakanlık'ta bir araya geldiğini belirtti.

Yetkili, açıklamasında, "Taraflar, bir anlaşmaya varmak, çalışmalarını sürdürmek üzere bugün yeniden bir araya geldi. İsrail ile Lübnan, uzun vadeli barış ve güvenliği sağlama hedefiyle iki egemen devlet olarak müzakerelerine devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun düzenleneceğini duyurmuş, daha sonra görüşmeler 1 gün daha uzatılmıştı.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmasının ardından 18 Haziran'da yürürlüğe giren ABD-İran mutabakat metni sonrası gerçekleşiyor.

Anlaşma, tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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