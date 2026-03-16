İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırısında Aynı Aileden 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail özel kuvvetlerinin Batı Şeria'nın Tammun kasabasında bir araca ateş açması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli öldü. Tüm hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu bildirildi.

RAMALLAH, 16 Mart (Xinhua) -- İsrail özel kuvvetlerinin Batı Şeria'nın Tammun kasabasında bir araca ateş açması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, pazar günü erken saatlerde saldırıya uğrayan araçtan 4 kişinin cansız bedenini çıkardıklarını açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin aynı aileden olduğunu kaydeden yerel kaynaklar, kasabanın mahallelerinden birinde iki genci takip eden İsrail özel kuvvetlerinin, yoldan geçen araca ateş açtığını belirtti.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Xinhua
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı

Uğurcan'ın sırrı ortaya çıktı!
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

Çin'den ABD'ye tarihi rest
Şampiyonlar Ligi'nde rövanşa çıkacaklar ama takımda kaleci yok

Şampiyonlar Ligi'nde rövanşa çıkacaklar ama takımda kaleci yok