İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırısında Aynı Aileden 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

RAMALLAH, 16 Mart (Xinhua) -- İsrail özel kuvvetlerinin Batı Şeria'nın Tammun kasabasında bir araca ateş açması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, pazar günü erken saatlerde saldırıya uğrayan araçtan 4 kişinin cansız bedenini çıkardıklarını açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin aynı aileden olduğunu kaydeden yerel kaynaklar, kasabanın mahallelerinden birinde iki genci takip eden İsrail özel kuvvetlerinin, yoldan geçen araca ateş açtığını belirtti.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

