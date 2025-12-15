Haberler

İsrail Savunma Bakanlığı, önemli askeri varlıklarını Kudüs'e taşıyor

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanlığı ve Kudüs Belediyesi arasında yapılan çatı anlaşması ile önemli askeri varlıkların Kudüs'e taşınması öngörülüyor. Anlaşma, askeri okulların, yeni konut projelerinin ve diğer savunma tesislerinin şehirdeki yerleşimini kapsıyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ile İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi arasında, Tel Aviv yönetiminin önemli askeri varlıklarının Kudüs'e taşınmasını öngören bir çatı anlaşma imzalandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Savunma Bakanı Yisrael Katz, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ve İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkanı Moshe Leon'un katılımıyla imzalandı.

Anlaşma kapsamında Batı Kudüs'ün girişindeki savunma tesislerinin genişletilmesi, Glilot kentindeki askeri okulların şehre taşınması, Silah ve Teknolojik Altyapı Araştırma ve Geliştirme İdaresi için bir kompleks, İsrail ordusu için bir müze, askere alım ofisinin genişletilmesi ve yenilenmesi ile daimi personel için bir konut projesinin başlatılması öngörülüyor.

Açıklamada, mevcut alım ofisi faaliyetlerine devam ederken yeni bir ofisin yapılacağı belirtildi ancak konumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şehirde, askeri personel için büyük boyutlu yeni konut projelerinin başlatılacağı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın Kudüs'ün "İsrail'in ebedi başkenti" olarak inşa edilmekte ve geliştirilmekte olduğuna işaret ettiği iddiasında bulundu.

Kudüs'ün İsrail Savunma Bakanlığı faaliyetlerinin merkezlerinden biri haline geldiğini ileri süren Katz, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kendilerine ait olduğunu iddia ederek Kudüs'ün bölünemeyeceğini ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmayacağını savundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
