İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma; şüphelilerin olay öncesi keşif görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen çatışmada saldırganların keşif yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 1 saldırgan öldürüldü, 2 saldırgan yaralandı. Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

BEŞİKTAŞ'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada şüphelilerin saldırıdan önce olay yerinde keşif yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan saldırganların hastanede sorgusunun yapıldığı öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 6 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin daha önce olay yerine iki kez keşif için geldiğini belirledi. Şüphelilerin 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bunun üzerine ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen şüphelilerin keşif yaptığı anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelilerin olay yerine keşif için geldikleri aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp saldırıyı düzenledikleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de

ABD ateşkesi bozmaya hazır! Kanıtı da bu fotoğraf
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar