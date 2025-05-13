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İsrail Koalisyonunda Haredi Devlet Partilerinden Asker Kaçakları İle İlgili Tehdit

İsrail Koalisyonunda Haredi Devlet Partilerinden Asker Kaçakları İle İlgili Tehdit
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İsrail hükümetindeki Ultra-Ortodoks partiler, Haredi asker kaçaklarının gözaltına alınmasına yönelik operasyonlar başlatılması halinde hükümetten çekileceklerini açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun asker kaçaklarına yönelik yaptırımlar kararı tartışmalara yol açtı.

İsrail'deki koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin Haredi asker kaçaklarının gözaltına alınmasına yönelik operasyonlar başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" tehdidinde bulunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinden Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Haredi asker kaçaklarının yakalanması için operasyonlar başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" mesajı iletildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan askeri yetkililer ise asker kaçaklarının yakalanması için operasyon başlatılacağını ancak bunun her askere alım dönemi sonrası gerçekleşen rutin bir uygulama olduğunu, özellikle Haredi topluluğunu hedef almadığını aktardı.

Netanyahu'nun pazar günü İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıda Haredi asker kaçaklarına yönelik ağır yaptırımlar uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.

Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, daha önce de Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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