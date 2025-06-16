İsrail Kirmanşah'ta Hastaneyi Vurdu: Saldırıda Yaralılar Var

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İsrail, İran'ın Kirmanşah kentinde Farabi Hastanesini hedef aldı. Saldırı sonrası hastane tahrip oldu ve yaralıların olduğu bildirildi. Çatışmalar, İran'daki nükleer tesislere yönelik geniş çaplı saldırılarla başlamıştı.

İsrail'in İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Kirmanşah'ta hedef alınan Farabi Hastanesinin saldırı sonrasındaki görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde hastanenin tahrip olduğu ve sedyelerde kan izleri olduğu görüldü.

Saldırıda can kaybı bilgisi verilmedi ancak yaralıların olduğu belirtildi.

?????? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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