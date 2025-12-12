Haberler

İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in sunduğu planla 19 yeni yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladı. Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı yerleşim bulunmakta.

İsrail kabinesinin statükoyu değiştirme ve ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yasa dışı yerleşimin kurulmasını onayladığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dün akşam kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim kurulmasını içeren plan sunduğu bildirildi.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı aktarıldı.

Kanal 14'ün haberinde, plana dahil edilecek en önemli yasa dışı yerleşimler arasında 2005'te Gazze Şeridi'ndeki yasa dışı yerleşimlerin tasfiyesiyle aynı zamanda boşaltılan Batı Şeria'daki "Ganim" ve "Kadim'in" de bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu onayla birlikte Yahudilerin "Yahuda ve Samara" olarak adlandırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlere tam dönüşün sağlandığı kaydedildi.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
title