İsrail İşgalindeki Filistin Topraklarında Ateş ve Hayvan Hırsızlığı

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce dönüm araziyi ateşe verdi, çok sayıda koyunu çaldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Sair kasabasında zeytinlikler, üzüm bağları ve badem ağaçlarının bulunduğu yüzlerce dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

İsrailli grup, kasabada Filistinli İbrahim eş-Şelalide'ye ait çok sayıda küçükbaş hayvanı da çaldı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Susiya kasabasında da 8 yıllık yaklaşık 200 zeytin ağacını kesti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sadece mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 415 saldırı düzenledi.