Haberler

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibe darbedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsraillilerin Hristiyanlara yönelik sistematik saldırılarına bir yenisi daha eklenerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibenin darbedildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerden Deyr Seryan'da 19 Nisan'da bir İsrail askerinin, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken, İsrail, Hristiyanlara yönelik yeni bir nefret suçuyla daha gündemde.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki bir erkek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibeye saldırdı.

Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, saldırı sonucu başından yaralandı.

Okulun müdürü Olivier Poquillon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayarak, İsrailli yetkililerden derhal harekete geçmelerini istedi.

Polis, saldırganı gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümeti ile aşırı sağcı grupların fiziksel saldırılarına, mülke zarar verme eylemlerine, sistematik tükürme olaylarına ve kutsal mekanları kundaklama girişimlerine maruz kalıyor.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seyran beldesinde 19 Nisan'da, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykelin bir İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik bu saldırısı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

