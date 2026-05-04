İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesi, Filistinli Muhammed Abdarrauf Ebu Tir'in Doğu Kudüs'ün güneyindeki Umm Tuba beldesinde bulunan evi için "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararı verdi.

Ebu Tir, belediye ekiplerinin yıkımı gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak yüksek maliyetleri karşılayamayacağı için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 100 metrekarelik evin 2014 yılında inşa edildiği, evde Ebu Tir'in eşi, 5 çocuğu ile anne ve babasının yaşadığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail makamlarının aileye yaklaşık 45 bin şekel para cezası uyguladığı kaydedildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
