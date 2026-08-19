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İsrail Batı Şeria'da 1152 dönüm araziye el koydu

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Sincil, Lubban eş-Şarkiyye ve Karyut beldelerindeki 1152 dönüm araziyi 'devlet arazisi' gerekçesiyle kamulaştırdı. Karar, yasa dışı yerleşim genişletme ve bağlantı kurma amacı taşıyor; hak sahiplerine 45 gün itiraz süresi tanındı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sincil, Lubban eş-Şarkiyye ve Karyut beldelerindeki 1152 dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu bahanesiyle el konulmasını öngören askeri karar çıkardığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikaları kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada, 18 Ağustos tarihli kararın, İsrail'in Batı Şeria'daki "devlet arazilerinden" sorumlu yetkilisi tarafından 1967 tarihli 59 sayılı askeri emre dayanılarak çıkarıldığı savunuldu.

Kararın, bölgedeki "Karmi Oz" yasa dışı yerleşim yerinin genişletilmesini ve yerleşim birimleri ile yasa dışı yerleşim noktalarının birbirine bağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

El konulması planlanan arazilerin Sincil, Lubban eş-Şarkiyye ve Karyut beldelerinde bulunduğu aktarılan açıklamada, hak sahiplerine karara itiraz etmeleri için 45 gün süre verildiği ve itirazların Ofer Askeri Kampı'ndaki Askeri İtiraz Komitesine yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "devlet arazisi" tanımının Filistin topraklarına el koymak ve daha sonra bu arazileri yerleşimlerin genişletilmesi için kullanmak amacıyla bir araç olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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