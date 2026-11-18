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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Dhanaba bölgelerinde 26 bin 727 dönüm araziye "askeri amaçlar" gerekçesiyle el koyma kararı aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun Tulkerim kentinde 26 bin 727 dönümlük araziye "askeri amaçlarla" el konulmasını öngören bir karar çıkardığı aktarılan açıklamada, kararın imzalandığı tarihten 31 Aralık 2028'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

El koyma kararının yalnızca belirlenen güzergahlarla sınırlı kalmayacağına işaret edilen açıklamada, yolların kesiştiği ve yoğun yerleşimin bulunduğu bölgelerdeki günlük yaşamı da etkileyebileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahların kontrol altına alınmasının İsrail ordusuna Tulkerim Mülteci Kampı içindeki hareketliliği denetleme ve farklı mahallelere erişimi kolaylaştırma imkanı sağlayabileceğine dikkat çekildi.

Kararın Tulkerim Mülteci Kampı sakinlerinin geri dönüşü ve yeniden inşa çalışmalarını da olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılan açıklamada, kampın bazı bölümlerinin askeri kontrol altına alınmasının binaların ve altyapı ağlarının onarılmasını, sivil hizmetlerin yeniden sağlanmasını ve ulaşım güzergahlarının açılmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.

Kararın 2028 sonuna kadar geçerli olmasının söz konusu etkilerin uzun süre devam etmesi riskini artırdığı belirtilen açıklamada, el konulan arazilerin mülkiyetinin "Savunma İşleri Subayı" aracılığıyla İsrail ordusuna devredilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, arazi sahipleri Filistinlilerin katılımıyla gerçekleştirilecek saha ziyaretinin ardından itirazlar için 7 günlük süre tanındığı belirtildi.

Kaynak: AA