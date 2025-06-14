İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı

İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
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İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
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İsrail, İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldı. İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı, herhangi bir nükleer sızıntının olmadığı bildirildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. İran'ın İsrail'e başlattığı karşı saldırının ardından İsrail de İran topraklarına yönelik saldırılarına devam etti.

YİNE NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALDI

İran'daki nükleer tesisleri hedef alan İsrail, İsfahan'daki Şehit Reisi Nükleer Enerji Santrali'nin hedef aldı. İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

"KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.


Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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