İran basınına göre İsrail, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah'ı da hedef aldı
İran medyası, İsrail'in Tahran, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini hedef aldığını duyurdu. Tahran yönetimi, saldırıların ardından hava sahasını kapattı.
İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.
İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba