İsrail-İran gerilimi Suriye'nin güneyinde binlerce öğrenciyi okullarından mahrum etti

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerine düşen roket ve insansız hava araçları (İHA) sonucu okullar geçici olarak kapatıldı, binlerce öğrenci eğitimden uzak kaldı.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e fırlattığı roket ve İHA'lar, çoğunlukla İsrail hava savunma sistemlerince Suriye hava sahasında engellenmeye çalışılıyor. Ancak bazı mühimmatların Kuneytra ve Dera'daki sivil yerleşim alanlarına düşmesi, bölge halkında endişeye yol açıyor.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle aileler çocuklarını okula göndermekte tereddüt ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü kapanan okullar nedeniyle oluşan eğitim açığını telafi etmek için tatil günlerinde uzaktan ve yüz yüze eğitim programları planlıyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Kuneytra'da 130'dan fazla okulda eğitim gören yaklaşık 15 ila 20 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı belirtiliyor.

"Herhangi bir felaket yaşanmasından endişe ettik"

Kuneytra Eğitim Müdürü Dr. Hikmet Ziyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerinde çok sayıda okul bulunduğunu belirtti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle bölgeye bazı füze ve İHA'ların düştüğünü kaydeden Ziyab, "Herhangi bir felaket yaşanmasından endişe ettik. Bir füzenin okula isabet etme ihtimali vardı. Nitekim bazı mühimmatlar okulların yakınına düştü. O günün tatil olması büyük bir felaketi önledi." dedi.

İl genelinde 130'dan fazla okul bulunduğunu aktaran Ziyab, güvenlik gerekçesiyle Sasa, Han eş-Şeyh, Kesve ve Katana bölgelerindeki okulların da kapatıldığını söyledi.

Okulların kapatılması kararının Eğitim Bakanlığının talimatıyla alındığını aktaran Ziyab, "Sayın Bakanın yönlendirmesiyle Kuneytra, Dera ve Süveyda illerinde okullar geçici olarak kapatıldı. Amaç, şartların sakinleşmesini ve çatışmaların sona ermesini beklemekti." diye konuştu.

Ziyab, yaklaşık 10 gün süren kapanma nedeniyle eğitim kaybı yaşandığını, bu kaybı telafi etmek için ek dersler ve resmi tatillerde destek programları planladıklarını dile getirdi. Bölgede ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 15 ila 20 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Ziyab, savaşın öğrenciler üzerinde ciddi psikolojik etkiler bıraktığını vurguladı.

"Vallahi çocuklarım için çok korkuyorum"

Kuneytra'nın Selam kentinde yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Muhammed Kuveyder, yaşananlardan dolayı büyük korku duyduklarını söyledi.

Kuveyder, "Çocuklarım için çok korkuyorum. Sürekli bombardıman ve düşen mühimmat nedeniyle endişe içindeyiz. Okullar uzun süre kapalı kaldı, şimdi açıldı ancak halen tedirginiz." dedi.

Çocuklarının farklı eğitim kademelerinde olduğunu anlatan Kuveyder, tek dileklerinin savaşın sona ermesi ve güvenliğin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Kuveyder, "Bu dünyada en değerli şey evlat. Allah'tan tek dileğimiz bu savaşın sona ermesi ve bizlere güvenlik ve esenlik vermesi." diye konuştu.

"İran-İsrail savaşı yüzünden müfredatı yetiştiremedik"

Kuneytra'da yaşayan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Yeman Hammud, savaş nedeniyle derslerin aksadığını söyledi.

Hammud, "Okullar kapandı, ders çalışamadık. İran ve İsrail arasındaki savaş yüzünden müfredatı yetiştiremedik. Ders çalışmaya başlasak bile patlama sesleri nedeniyle odaklanamıyoruz." şeklinde konuştu.

Savaşın ardından öğrencilere daha fazla yük bindirildiğini dile getiren Hammud, korku içinde eğitimlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hammud, "Durumun iyileşmesini temenni ediyorum. Bu il, ihmal edilmiş gibi hissediliyor." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi 13 yaşındaki Vail el-Adnan da yaşadığı korkuyu, "Savaş sırasında çok korktuk. Okullar kapandı. Okula geri dönmek istiyorum." sözleriyle dile getirdi.