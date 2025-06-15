İsrail, İran'da Savunma Bakanlığı'na Bağlı Tesisi Hedef Aldı

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İsrail'in İran'ın İsfahan kentinde bulunan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi vurduğu, İranlı yetkililerin saldırıyı doğruladığı belirtildi. Saldırıda can kaybı olmadığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

- İsrail, İran'da Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi vurdu

İsrail, elektronik fabrikasını hedef aldı

İSFAHAN - İranlı yetkililer, İsrail'in İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinde bulunan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi hedef aldığını duyurdu.

İsral, İran'a yine vurdu. İran medyası, İsrail'in İran'ın orta kesimindeki İsfahan kentinde bulunan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi hedef aldığını duyurdu. İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Muhtemel hasarlar araştırılıyor" açıklamasını yaptı.

İran medyasında yer alan haberlerde, "Bu kompleksin çalışanları, sürekli çaba ve bağlılıkla, ülkeye yakıt üretimi ve tedarik sürecini kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.

İsrail güçleri ayrıca, Şiraz kentinde bir elektronik fabrikasına da saldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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