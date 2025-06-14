İsrail, İran'da Doğalgaz Sahasına Saldırdı

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İsrail, İran'da Doğalgaz Sahasına Saldırdı
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İsrail'in Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği saldırı sonrası yangın çıktı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıya şiddetli bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

- İsrail, İran'da doğalgaz sahasını vurdu

Pezeşkiyan: "Siyonist saldırganlığın devamı, daha şiddetli bir karşılık bulacaktır"

TAHRAN - İran medyası, İsrail güçlerinin İran'ın Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı.

İsrail'in İran genelindeki yoğun saldırıları devam ediyor. İran medyası, İsrail'in güneydeki Buşehr eyaletinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasındaki altyapıya saldırı düzenlediğini ve tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığını aktardı. Haberde, İran'ın en büyük doğalgaz tesisi olan Güney Pars doğalgaz sahasındaki yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları saldırının, "drona benzeyen küçük bir hava aracıyla" gerçekleştirildiğini söyledi.

"Saldırganlığın devamı, daha şiddetli ve güçlü bir karşılıkla karşılanacaktır"

İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Siyonist saldırganlığın devamı, İran silahlı kuvvetleri tarafından daha şiddetli ve güçlü bir karşılıkla karşılanacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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