Mühimmat stoku kritik seviyeye inen İsrail, bazı misillemeleri engellememe seçeneğine yöneliyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, füze savunma sisteminin kritik seviyelere gerilediği ve misillemelere karşı bazılarını engellememe seçeneğine yöneldiği bildirildi. İsrail hükümeti, azalan stok karşısında 'seçici' bir yaklaşım izlediği ifade ediliyor.

İsrail'in, İran'a başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın misillemelerine karşı kritik seviyelere gerileyen füze savunma stokunu iktisatlı şekilde kullanmak için "bazı misillemeleri engellememe" seçeneğine yöneldiği bildirildi.

İsrail, ABD ile 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana Tahran'ın misillemelerine karşı savunma sistemlerini kullanıyor.

Öte yandan, son günlerde İsrail hükümetinin adımları ve medyaya yansıyan iddialar, Tel Aviv'in elinde kalan stokun tükenmek üzere olduğuna işaret ediyor.

İsrail hükümetinin, 15 Mart'ta aldığı kararda, 2026 için "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar değerinde ek bütçe ayrılmasını onaylaması soru işaretlerini artırdı.

Amerikan haber kuruluşu Semafor'un, ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı 15 Mart tarihli haberi de İsrail'in stokuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Haberde, İsrail'in mevcut çatışmalara, Haziran 2025'teki çatışmalarda kullanılanlardan daha küçük füze stokuyla girdiği ve "uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın misillemeleri altında zorlandığı" ifadesine yer verildi.

Haber kuruluşuna konuşan yetkililer, İsrail'in ABD'ye, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsrail'in İran'dan gelen bazı misillemeleri engellemediği iddiası

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri yetkililerin açıklamaları da İsrail'in azalan stok karşısında İran'ın misillemelerine karşı "seçici" davrandığını ortaya koydu.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, İsrail Hava Kuvvetlerinin "kısa menzilli önleyici füze stokunu korumak" için, İranlıların "çok başlıklı" olarak adlandırdığı İsraillilerin ise "misket" ya da "bombacık" adını verdiği mühimmatın bazılarını engellemediğini dile getirdi.

Yetkililer, bu mühimmatların, sivillerin sığınakta olduğu durumlarda ciddi zarara yol açmayacağının değerlendirildiğini, bu yüzden bu mühimmatın bazen imha edilmediğini aktardı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
