İsrail ordusu İran'a saldırıların ardından getirdiği kısıtlamaları bazı bölgelerde gevşetme kararı aldı

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bazı bölgelerde kısıtlamaları gevşeterek okulları açma izni verdi. Alınan kararlar kapsamında, kuzey ve güney bölgelerinde eğitim kurumları sınırlı faaliyet düzeyinde açılabilecek.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi yapıldığı ve kısıtlamalarda tekrar güncellemeye gidildiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi sabahı yerel saatle 06.00'dan itibaren İsrail'in kuzey ve güneyindeki bazı yerleşimlerde "temel faaliyet" düzeyinden "sınırlı faaliyet" düzeyine geçileceği ifade edildi.

Söz konusu bölgelerde sığınağa yakın olması koşuluyla eğitim kurumlarının faaliyetlerine yeniden başlayabileceği, kapalı alanlarda 100 kişiye kadar, açık alanlarda 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği bildirildi.

İsrail'in geri kalanında ise "sınırlı faaliyet" düzeyinin sürdürüleceği ifade edildi.

İsrail, 5 Mart'ta da ekonomik durumun kötüleşmesi endişesiyle, İran'a başlattıkları saldırılar sonrası getirdiği kısıtlamalarda gevşemeye gitmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
