Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran'a Karşı Önleyici Saldırı Başlattık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'a yönelik önleyici bir saldırı başlatıldığını ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Katz, hedeflerinin İsrail Devleti'ne yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'a yönelik "önleyici bir saldırı" başlatıldığını açıkladı. Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, basında yer alan açıklamasında, "İsrail Devleti'ne yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran'a karşı önleyici bir saldırı başlatıldı... Bunun sonucunda İsrail Devleti'ne ve sivil nüfusuna karşı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesi beklenmektedir." dedi. Katz, bu nedenle Sivil Savunma Yasası kapsamındaki yetkisi doğrultusunda "İsrail Devleti'nin tüm topraklarında iç cephede özel bir olağanüstü hal uygulanmasına" ilişkin emri imzaladığını bildirdi.

İran devlet medyası, İran'a yönelik hava saldırılarının görüntülerini paylaştı.

Kaynak: ANKA
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti