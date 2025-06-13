İsrail'in Tebriz Saldırılarında Can Kaybı 18'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 18'e, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi. Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde birçok askeri nokta hedef alındı.

- İsrail'in Tebriz'e yönelik saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi

TAHRAN - İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 35'e yükseldi.

İsrail'in İran'ın Tebriz kentine düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu. Ferşi, "Şu ana kadar eyalet genelinde 11 askeri nokta ve kışla toplam 15 kez hedef alındı. Ayrıca Tebriz Havalimanı çevresi de 2 kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

Tahran yeniden hedefte

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'ın Gaytariyeh, Niavaran, Şehriyar, Melard ve Çitger bölgelerinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Öte yandan Hamedan Eyalet Valiliği, Nahavand ilçesinde bulunan bir radar merkezinin İsrail tarafından hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze fırlatıldı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü

İran'dan İsrail'e ağır darbe! 2 savaş uçağı düşürüldü
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.